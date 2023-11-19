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Общество

Следователи побеседовали со старшеклассниками двух псковских школ

В Пскове следователи регионального следственного управления провели классные часы в школах в рамках Недели профилактики правонарушений несовершеннолетних. Об этом ПАИ сообщили в СУ СК России по Псковской области.

Темой лекции стала административная и уголовная ответственность несовершеннолетних. Уроки состоялись в МБОУ «СОШ № 1 имени Л. М. Поземского» и МБОУ «СОШ № 16 имени Героя России Алексея Воробьёва».

В беседах со следователями ребята узнали об уголовной и административной ответственности, применяемых к лицу мерах в связи с совершением преступления или административного правонарушения, а также обсудили вопросы безопасного поведения, чтобы не стать жертвой преступления. Также в ходе бесед поговорили об интересующих школьников аспектах работы следователей Следственного комитета Российской Федерации и о том, как поступить на службу в Следственный комитет России.

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