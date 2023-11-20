Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Почти 12 тысяч псковичей работает в сфере транспорта

11,8 тысячи человек работает в сфере транспорта в Псковской области. Такие данные приводит Псковстат за 2022 год, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

11,8 тысячи человек работает в сфере транспорта в Псковской области. Фото: ПАИ

В транспортном обслуживании населения области ведущее место занимает автомобильный транспорт. В 2022 году на его долю приходилось 97 % пассажиров, перевезённых транспортом общего пользования Псковской области.

За 2022 год автобусами общего пользования (включая автобусы индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров на коммерческой основе) во всех видах сообщения перевезено 33,9 миллиона человек, что на 1 % больше уровня 2021 года.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования в Псковской области в 2022 году составила 24,1 тысячи километров и увеличилась по сравнению с 2021 годом на 65 километров.

Растёт объём железнодорожных перевозок, отметили в Псковстате. В 2022 году железнодорожным транспортом в Псковской области перевезли 11 миллионов тонн грузов и 969 тысяч пассажиров. По сравнению с 2021 годом объём грузовых железнодорожных перевозок увеличился на 84,6 %, пассажирских – на 9,5 %.

По данным ОАО «Российские железные дороги», эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования по Псковской области составила на конец 2022 года 1,1 тысячи километров и осталась без изменений.

Отметим, что в России 20 ноября отмечается День работника транспорта.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













20 ноября 2023

Псков попал в список городов, где россияне мечтают провести новогодние каникулы 
20 ноября 2023

Почти 12 тысяч псковичей работает в сфере транспорта
20 ноября 2023

Михаил Ведерников поздравил работников транспортной отрасли с профессиональным праздником
20 ноября 2023

В Пскове прошёл гарнизонный развод подразделений Росгвардии
20 ноября 2023

23 ноября в Пскове состоится прощание с историком и публицистом Владом Боговым
20 ноября 2023

Как сократить количество звонков от мошенников, рассказал эксперт
20 ноября 2023

Россияне смогут приобрести алкоголь и табак без паспорта в магазине
20 ноября 2023

До -7 градусов прогнозируется в Псковской области 20 ноября

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...