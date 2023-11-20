Почти 12 тысяч псковичей работает в сфере транспорта

09:47, 20 ноября 2023, ПАИ

11,8 тысячи человек работает в сфере транспорта в Псковской области. Такие данные приводит Псковстат за 2022 год, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

В транспортном обслуживании населения области ведущее место занимает автомобильный транспорт. В 2022 году на его долю приходилось 97 % пассажиров, перевезённых транспортом общего пользования Псковской области.

За 2022 год автобусами общего пользования (включая автобусы индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров на коммерческой основе) во всех видах сообщения перевезено 33,9 миллиона человек, что на 1 % больше уровня 2021 года.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования в Псковской области в 2022 году составила 24,1 тысячи километров и увеличилась по сравнению с 2021 годом на 65 километров.

Растёт объём железнодорожных перевозок, отметили в Псковстате. В 2022 году железнодорожным транспортом в Псковской области перевезли 11 миллионов тонн грузов и 969 тысяч пассажиров. По сравнению с 2021 годом объём грузовых железнодорожных перевозок увеличился на 84,6 %, пассажирских – на 9,5 %.

По данным ОАО «Российские железные дороги», эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования по Псковской области составила на конец 2022 года 1,1 тысячи километров и осталась без изменений.

Отметим, что в России 20 ноября отмечается День работника транспорта.