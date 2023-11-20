Псковский музей приглашает отметить День матери

09:54, 20 ноября 2023, ПАИ

Псковский музей приглашает отметить День матери, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

26 ноября в 11:30 во Дворе Постникова пройдёт праздничная программа «В музей вместе с мамой». Участников праздника ждут экскурсии, мастер-классы, спектакль. В рамках праздника для юных посетителей пройдёт творческий мастер-класс «Мамин котик», где каждый сможет сделать своими руками подарок для мамы.

Также гостей ждёт тематическая мини-экскурсия «Мамина чашка». Завершится праздник ярким смешным спектаклем «Озорной Петрушка».

Место встречи: Двор Постникова (Псков, улица Олега Кошевого, 2).

Справки и запись на участие по телефонам (8 8112) 29-22-60, 8-911-358-08-16.