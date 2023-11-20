20 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

10:40, 20 ноября 2023, ПАИ

20 единиц гражданского оружия и 170 боеприпасов изъяли росгвардейцы в Псковской области с 13 по 19 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

Всего сотрудники ведомства за этот период провели 29 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. Кроме того, росгвардейцы выявили девять административных правонарушений.

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.