О проекте «Псковские храмы» узнали участники школы блогеров

11:37, 20 ноября 2023, ПАИ

О проекте «Псковские храмы» узнали участники школы «Мама, я блогер» в Пскове. Об этом во время мероприятия рассказала гостям организатор проекта Марина Иванова, передаёт корреспондент ПАИ.

«При съёмке для нашего контента мы понимали, что самостоятельно снять качественный продукт мы не сможем, поэтому мы искали возможность подружиться с профессионалами. А чтобы ваш контент получил продвижение, можно заявлять его на конкурсы», – отметила Марина Иванова.

«Контент можно снимать даже в импровизированной студии, например, в квартире. И ещё хочу пояснить, что православный, культурный и исторический контент можно снимать так, что его будут смотреть», – подчеркнула спикер.

Марина Иванова поделилась, что рассказала участникам свою личную историю о том, каким образом медиасфера смогла изменить её жизнь и участников проекта. «Изначально наш проект задумывался как проект для молодёжи, которая будет присутствовать в кадре. Наш проект в первую очередь связан с историей, краеведением, и, конечно, наша история без православия, без наших духовных основ, не может существовать – это всё одно целое», – отметила Марина Иванова.

По её словам, знание истории – это первооснова жизни. «Мне кажется, что подобные вопросы о смысле жизни, о вере, о Боге, о вечных ценностях, о том, что важно для нас, задаёт себе и молодёжь, безусловно. Для меня, как для человека уже взрослого, эти вопросы суперактуальные. И я пыталась искать формы и способы, чтобы разговаривать с молодёжью на эти темы и чтобы заинтересовать, вовлечь их в диалог», – заключила она.

Напомним, что школа блогеров «Мама, я блогер» прошла в Пскове 18-19 ноября. О том, как прошло мероприятие, можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

Школа проводится в рамках реализации программы развития молодёжной политики «Регион для молодых» Росмолодёжи.