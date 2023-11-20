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О проекте «Псковские храмы» узнали участники школы блогеров

О проекте «Псковские храмы» узнали участники школы «Мама, я блогер» в Пскове. Об этом во время мероприятия рассказала гостям организатор проекта Марина Иванова, передаёт корреспондент ПАИ.

О проекте «Псковские храмы» узнали участники школы «Мама, я блогер» в Пскове. Фото здесь и далее: Елена Коноплёва / ПАИ

«При съёмке для нашего контента мы понимали, что самостоятельно снять качественный продукт мы не сможем, поэтому мы искали возможность подружиться с профессионалами. А чтобы ваш контент получил продвижение, можно заявлять его на конкурсы», – отметила Марина Иванова.

«Контент можно снимать даже в импровизированной студии, например, в квартире. И ещё хочу пояснить, что православный, культурный и исторический контент можно снимать так, что его будут смотреть», – подчеркнула спикер.

Марина Иванова поделилась, что рассказала участникам свою личную историю о том, каким образом медиасфера смогла изменить её жизнь и участников проекта. «Изначально наш проект задумывался как проект для молодёжи, которая будет присутствовать в кадре. Наш проект в первую очередь связан с историей, краеведением, и, конечно, наша история без православия, без наших духовных основ, не может существовать – это всё одно целое», – отметила Марина Иванова.

По её словам, знание истории – это первооснова жизни. «Мне кажется, что подобные вопросы о смысле жизни, о вере, о Боге, о вечных ценностях, о том, что важно для нас, задаёт себе и молодёжь, безусловно. Для меня, как для человека уже взрослого, эти вопросы суперактуальные. И я пыталась искать формы и способы, чтобы разговаривать с молодёжью на эти темы и чтобы заинтересовать, вовлечь их в диалог», – заключила она.

Напомним, что школа блогеров «Мама, я блогер» прошла в Пскове 18-19 ноября. О том, как прошло мероприятие, можно прочитать в специальном сюжете ПАИ

Школа проводится в рамках реализации программы развития молодёжной политики «Регион для молодых» Росмолодёжи.

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