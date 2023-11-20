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Общество

Эксперт оценил рынок блогеров в Псковской области

Насколько медиарынок в Псковской области насыщен блогерами, рассказал в беседе с корреспондентом ПАИ руководитель студии «Инсайт люди» в Пскове Антон Манихин.

Фото: Елена Коноплёва / ПАИ

«Если копать глубоко, то блогеров у нас немного, потому что у нас рынок блогосферы в принципе ограниченный, так как мы региональный центр – это не Санкт-Петербург, не Москва, но люди, которые ведут свои блоги, и медиалица у нас в городе и в регионе присутствуют. Есть с кем работать, и мы работаем, мы ищем уникальные, интересные таланты, объединяем их вокруг себя. Мы хотим, чтобы жители региональных центров не покидали свои города, а вносили свой вклад в развитие, особенно если это сегмент креативной экономики», – отметил Антон Манихин.

Кроме того, эксперт дал совет участникам школы «Мама, я блогер» и начинающим медийщикам. «Необходимо изучать азы сценарного дела, независимо от того, какой формат мы делаем. Мы в принципе изучаем любую теорию, которая относится к фото или видеомонтажу. Мы работаем в рамках контент-плана. Блогер – это человек, который ведёт осмысленную деятельность в рамках определённого вектора. Мы должны понимать, из какой точки в какую мы должны идти. Контент-план – наше всё», – заключил он.

Напомним, что в Пскове 18 и 19 ноября прошла школа блогеров «Мама, я блогер». О том, как прошло мероприятие, можно прочитать в специальном сюжете ПАИ

Школа проводится в рамках реализации программы развития молодёжной политики «Регион для молодых» Росмолодёжи.

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