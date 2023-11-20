По какому адресу слать письма Деду Морозу, рассказали псковичам на почте

12:49, 20 ноября 2023, ПАИ

Юные жители Псковской области уже отправили первые письма Деду Морозу. Всего ежегодно зимний волшебник получает около семи тысяч посланий от псковских детей. Как отправить письмо Деду Морозу, рассказали ПАИ в УФПС Псковской области.

Дети из Псковской области уже успели поздравить российского Деда Мороза с Днём рождения, который он отмечает 18 ноября. Вместе с новогодними письмами ребята отправляют ему около семи тысяч посланий ежегодно. Как отправить письмо Деду Морозу, напомнили в региональном отделении «Почты России».

Письма Деду Морозу отправляют как обычные, в конверте с маркой соответствующего номинала или с литерой «А». Чтобы послание попало к главному волшебнику, на конверте нужно написать: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза» - и опустить его в любой почтовый ящик региона. Для получения ответа нужно указать свой адрес с индексом. Индекс можно найти в мобильном приложении или на сайте «Почты России», а также в почтовом отделении.

«Каждый день до конца года сотрудники почты будут сортировать новогоднюю почту и отправлять её в резиденцию новогоднего волшебника. Такие письма и открытки проходят приоритетную обработку в почтовых отделениях», – отметили в компании.