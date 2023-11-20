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Культура

На сцене Псковской областной филармонии состоится концерт-монография «Шаляпин и я»

23 ноября на сцене Псковской областной филармонии пройдет концерт-монография «Шаляпин и я». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото предоставлено ТКД

На сцену БКЗ поднимутся солисты Мариинского театра в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением художественного руководителя и главного дирижера Алексея Репникова.

«Отправной точкой при создании концерта-монографии «Шаляпин и я» к 150-летию звезды музыкального театра послужили гастроли Шаляпина в Пскове в 1920 году. Анекдотичность отдельных эпизодов в совокупности с достоинством поведения, которое явил Шаляпин в провинциальном городе, сделали это событие ярким фрагментом биографии как самого исполнителя, так и культурной жизни довоенного Пскова», – рассказали в ТКД.

Подробности в кассе БКЗ филармонии.

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