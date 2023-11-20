О печатной графике поговорят на «Серебряном дожде»

13:33, 20 ноября 2023, ПАИ

Очередной выпуск программы «Бизнес-ланч» выйдет в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 20 ноября. На этот раз в гостях у ведущего Алексея Семёнова – руководитель уникальной мастерской печатной графики профессионального уровня «Азбука эстампа» Наталья Яблочкина.

Как в Пскове появилась уникальная для СЗФО мастерская печатной графики? Как превратить средневековое искусство в современный успешный бизнес-проект? Какие туристические проекты планируется реализовать в Пскове с участием мастерской? Может ли любой желающий освоить искусство создания гравюр на картоне, металле или линолеуме? В чём заключаются уникальные особенности псковской мастерской и как планируется масштабировать этот проект?

Об этом и не только – в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» сегодня, в 14:00. Видеотрансляция будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».