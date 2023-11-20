Лучших гражданских госслужащих наградили в Псковской области

15:42, 20 ноября 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с победителями ежегодного регионального конкурса «Лучший государственный гражданский служащий» и вручил им заслуженные награды – отличительные памятные нагрудные знаки и именные грамоты. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

По итогам четырёх этапов испытаний лучшим госслужащим в первой конкурсной группе (заместители руководителя) признана заместитель начальника управления внутренней политики правительства Псковской области Ольга Шрайнер.

Победителями во второй конкурсной группе (иные категории должностей) стали советник заместителя губернатора Наталья Скобелева (первое место) и начальник отдела специальных программ регионального комитета юстиции Александр Неронов (второе место).

Михаил Ведерников поздравил финалистов конкурса с заслуженной победой. «Вы – пример для всех остальных. Учитывая отрасли, где вы работаете, где достаточно серьёзная нагрузка, не в ущерб основной деятельности вы нашли время погрузиться в конкурсную документацию, написать работы и защитить их. Уверен, что это хороший опыт для вас. Кроме того, победа в конкурсе пополнит ваши профессиональные портфолио», – отметил губернатор и выразил надежду, что лучшие гражданские служащие Псковской области 2023 года продолжат свою карьеру в регионе.

Победители конкурса поделились с губернатором радостью и гордостью за высокую оценку их профессиональных компетенций.

Ольга Шрайнер обратила внимание на то, что благодаря конкурсу у неё появилась возможность выйти из зоны комфорта, погрузиться в новый проект, посмотреть на свою работу со стороны, а также наметить планы на будущее в плане совершенствования своей деятельности.

Наталья Скобелева отметила, что не могла не воспользоваться шансом, чтобы проверить себя, учитывая почти 15-летний стаж госслужбы.

«Почётно получить награды из рук губернатора. Мы также понимаем, что это большая ответственность. Будем работать усерднее на благо Псковской области, чтобы оправдать возложенные на нас надежды», – заверил Александр Неронов.

Отметим, за победу в конкурсе лауреаты также получат денежные премии в размере от 80 до 160 тысяч рублей.

Напомним, что региональный конкурс «Лучший государственный гражданский служащий» проводится в Псковской области второй год подряд с целью выявления и поддержки государственных гражданских служащих, имеющих профессиональные достижения, а также повышения авторитета и престижа института гражданской службы.