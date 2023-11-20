Главную ёлку страны выбрали по космическим снимкам

16:53, 20 ноября 2023, ПАИ

Главной ёлкой страны выбрано 25-метровое дерево, которое находится в Щелковском округе Подмосковья, у поселка Фряново. Кремлевскую ёлку выбрали по снимкам из космоса, пишет ТАСС.

В Рослесинфорге расшифровали снимки из космоса, чтобы померить высоту главной новогодней елки страны и определить ее точное местонахождение. Звание кремлевской красавицы в этом году получила 25-метровая ель из подмосковного поселка Фряново. Возраст дерева – 84 года, диаметр ствола – 60 см.

Ежегодно для выбора кремлёвской ёлки проводятся смотры по всем лесничествам Московской области. Претендентками, как правило, становятся около 50-70 елей в год. Дерево должно иметь гладкий и неизогнутый ствол, быть с ровной конусовидной кроной с не слишком густой хвоей, чтобы не оттеняла гирлянду и новогодние украшения. Важным при выборе является ещё удобное расположение, чтобы к дереву могла легко проехать тяжелая техника для ее перевозки.