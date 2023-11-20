Улицу Ипподромную открыли для движения в Пскове

17:43, 20 ноября 2023, ПАИ

Улица Ипподромная открыта для движения автомобилей в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.



Фото: Telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина





С 23 ноября планируется запустить автобусное сообщение, уточнил Борис Елкин.

«Благоустройство тротуаров и съездов к улице продолжается. Подрядчик обещает открыть съезды уже завтра. Остальное закончить в течение двух недель», – рассказал глава города.