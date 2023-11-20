О 25 несчастных случаях на производстве сообщили в псковские профсоюзы

18:12, 20 ноября 2023, ПАИ

25 сообщений о несчастных случаях со смертельным исходом поступили от работодателей Псковской области на рассмотрение в инспекцию труда Псковского облсовпрофа с начала года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Такие данные были зафиксированы в службе по состоянию на 9 ноября 2023 года, уточнила руководитель инспекции труда Псковского облсовпрофа Наталья Лепаловская.

«18 случаев из учтённых и семь из неучтённых (территориальных) организаций. Рассмотрение десяти несчастных случаев со смертельным исходом завершено. Два из них связаны с производством, восемь не связаны», – прокомментировала руководитель инспекции.

Также Наталья Лепаловская сообщила, что зафиксировано два групповых несчастных случая.

«Все групповые несчастные случаи учётные. Их рассмотрение продолжается. Пострадали восемь человек с лёгкой тяжестью, двое – тяжёлые, и один – смертельный несчастный случай», – отметила руководитель инспекции.