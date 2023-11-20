Опочецкая школа приняла участие в федеральном конкурсе «Лучшая школьная столовая – 2023»

19:36, 20 ноября 2023, ПАИ

Краснооктябрьская школа Опочецкого района представила Псковскую область на финальном этапе конкурса «Лучшая школьная столовая – 2023», сообщает газета «Красный маяк».

В федеральный тур, который проводился во Владикавказе с 10 по 12 ноября, вышло более 400 участников из 68 регионов страны. Всего в состязании приняло участие 25 тысяч школ.

Право представлять Псковскую область на конкурсе Краснооктябрьская школа получила благодаря победе на региональном этапе соревнования в номинации «Лучшая столовая сельской школы».

На конкурсе опочецкая команда успешно выполнила задания: подготовила тематический стол с блюдами школьного меню, ответила на все блиц-вопросы о санитарных правилах, технических регламентах и работе родительского контроля за питанием. Команда также приняла участие во Всероссийской научно-практической конференции «Школьная столовая как экосистема здорового питания обучающихся».

«Поездка представителей учебного заведения во Владикавказ стала возможностью поделиться с коллегами со всей России опытом работы, поучиться чему-то новому, чтобы в дальнейшем использовать новинки в своей работе, сделать питание для школьников ещё разнообразнее и интереснее», – подчеркнули в газете.