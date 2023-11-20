Александр Серавин представил спортивному сообществу нового руководителя комитета по спорту Псковской области

20:02, 20 ноября 2023, ПАИ

Заместитель губернатора Пскоской области Александр Серавин провёл в понедельник, 20 ноября, большое совещание с главами спортивных федераций региона, сообщили корреспонденту ПАИ в региональном комитете по спорту.

На встрече, которая прошла на территории Ледового дворца, спортивному сообществу официально была представлена новый руководитель комитета по спорту Псковской области Галина Макарова.

В совещании участвовали руководители более 70 спортивных федераций Псковской области.