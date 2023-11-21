Четыре пожара ликвидировали пожарные в Псковской области за сутки

10:19, 21 ноября 2023, ПАИ

Четыре пожара ликвидировали пожарные подразделения в Псковской области за сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

Хозяйственная постройка сгорела в СНТ «Кебь» Псковского района в 6:57 20 ноября. В двухэтажном садовом доме огнём повреждена кровля и стена. Спасён садовый дом. Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание на вводе в хозяйственную постройку.

В этот же день, в 12:38, на улице Мира в Печорах в жилом доме выгорело потолочное перекрытие вокруг печной трубы. Предварительная причина возгорания – неисправность печного оборудования. Спасён один жилой дом.

Кроме того, автомобиль ВАЗ-2106 2005 года выпуска сгорел на улице Первомайской в деревне Новый Изборск Печорского района. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.

А в ночь на 21 ноября горел жилой дом на улице Шевченко в Острове. Огнём уничтожена кровля по всей площади, повреждены две стены, сгорела пристройка. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи. Спасены жилой дом и хозяйственная постройка.