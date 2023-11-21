Численность сотрудников областной Счётной палаты предложено увеличить

09:54, 21 ноября 2023, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов на основании ходатайства руководства Счётной палаты Псковской области предлагает увеличить на пять единиц штатную численность органа государственного финансового контроля. Спикер внёс в Собрание соответствующий проект, воспользовавшись депутатским правом законодательной инициативы. Об этом ПАИ сообщили в региональном парламенте.

Необходимость в дополнительных специалистах возникла в связи с решением представительных органов восьми преобразованных муниципальных округов о передаче на областной уровень полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.

В трёх округах – Невельском, Красногородском и Новоржевском – соглашения со Счётной палатой были заключены ещё до преобразования территорий и сотрудников для выполнения необходимого объёма работы достаточно. Пять новых штатных единиц необходимы для осуществления принятых полномочий в Опочецком, Локнянском, Пыталовском, Печорском и Стругокрасненском муниципальных округах.

В случае принятия на сессии положительного решения установленная постановлением Собрания предельная штатная численность Счётной палаты увеличится с 26 до 31 штатной единицы.

Напомним, Счётная палата Псковской области является постоянно действующим органом государственного финансового контроля, осуществляющим внешний аудит областного и местных бюджетов, созданным Псковским областным Собранием депутатов и подотчётным ему.