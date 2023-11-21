Численность сотрудников областной Счётной палаты предложено увеличить
Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов на основании ходатайства руководства Счётной палаты Псковской области предлагает увеличить на пять единиц штатную численность органа государственного финансового контроля. Спикер внёс в Собрание соответствующий проект, воспользовавшись депутатским правом законодательной инициативы. Об этом ПАИ сообщили в региональном парламенте.
Необходимость в дополнительных специалистах возникла в связи с решением представительных органов восьми преобразованных муниципальных округов о передаче на областной уровень полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.
В трёх округах – Невельском, Красногородском и Новоржевском – соглашения со Счётной палатой были заключены ещё до преобразования территорий и сотрудников для выполнения необходимого объёма работы достаточно. Пять новых штатных единиц необходимы для осуществления принятых полномочий в Опочецком, Локнянском, Пыталовском, Печорском и Стругокрасненском муниципальных округах.
В случае принятия на сессии положительного решения установленная постановлением Собрания предельная штатная численность Счётной палаты увеличится с 26 до 31 штатной единицы.
Напомним, Счётная палата Псковской области является постоянно действующим органом государственного финансового контроля, осуществляющим внешний аудит областного и местных бюджетов, созданным Псковским областным Собранием депутатов и подотчётным ему.
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