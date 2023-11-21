На работу в Великолукскую межрайонную больницу приняты два хирурга

10:42, 21 ноября 2023, ПАИ

На работу в Великолукскую межрайонную больницу приняты два хирурга, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Молодые специалисты – Азрет Туменов и Икром Исломов – пришли работать в хирургическое отделение Великолукской больницы.

Азрет Туменов окончил Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова. Икром Исломов - Майкопский государственный технологический университет. Оба врача окончили ординатуру в Национальном медицинском исследовательском центре им. В. А. Алмазова.

Правительство Псковской области компенсирует медикам наём жилья, также врачи получают выплаты в рамках мер поддержки медспециалистов.