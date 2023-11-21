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Культура

Портрет композитора из «Могучей кучки» подарили музею Мусоргского в Псковской области

Портретом русского композитора Александра Бородина пополнились фонды Мемориального музея-усадьбы М. П. Мусоргского. Подарок был приурочен к 190-летию со дня рождения композитора. Дар музею передал президент Фонда социальной и культурно-нравственной поддержки граждан «Богатырские ворота» Святослав Кудрявцев. Автор портрета – московский художник Сергей Грачев.

Фото Псковского музея

«В музее уже имеются портреты Мусоргского и Римского-Корсакова. Мы очень надеемся, что в будущем удастся собрать портреты всех участников музыкального содружества «Могучая кучка». Нам остается дождаться изображений Балакирева и Кюи, – сообщила заведующая музеем-усадьбой Мусоргского Лидия Николаева. – Я уверена, что портрет Александра Порфирьевича Бородина займет достойное место в музее Мусоргского».

«Могучая кучка» – это творческое объединение русских композиторов, которое сложилось в Санкт-Петербурге в конце 1850-х и начале 1860-х годов. Союз еще называли «Новой русской музыкальной школой» и Балакиревским кружком. За границей его именовали «Русской пятёркой». В «Могучую кучку» входили пять талантливых русских композиторов: Милий Балакирев, Модест Мусоргский, Александр Бородин, Николай Римский-Корсаков, Цезарь Кюи.

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