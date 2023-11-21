На что обратить внимание при выборе отводов

12:16, 21 ноября 2023, ПАИ

Арматуру в виде гнутых отводов рассматривают при прокладке трубопроводов. Они нужны для того, чтобы сменить направление или преодолеть препятствия. Следует отметить, что отводы гнутые ГОСТ выполнены как изогнутый отрезок трубы. Для монтажа рассматриваются муфты, сварка и фланцы. Такие приспособления активно применяются в коммунально-сетевых, магистральных и технологических коммуникациях.

Среди основных характеристик, на которые важно ориентироваться, следует отметить:

диаметр;

угол изгиба;

толщина стенки;

сырьё производства;

радиус;

длина.

Фитинги создаются с привычными углами изгиба от 30 до 180 градусов. Если говорить о нестандартных углах, они разрабатываются в персональном порядке.

Сырьём для изготовления отводов являются металлы, полимеры и пластик. Если говорить о неметаллических вариантах, они рассматриваются для канализационных систем. Углеродистая сталь предназначается для коммутаций общего предназначения, а нержавеющая или легированная – для агрессивных сред. Элементы из стали используются в северных широтах.

В зависимости от способа изготовления и конструктивного исполнения изделия на сайте могут быть гнутыми и крутоизогнутыми.

Специфика отводов крутоизогнутого типа

Из-за того, что радиус гиба варьируется от 1 до 1,5, есть определённые ограничения на габариты и массу.

Создаётся двумя способами:

горячая протяжка. В качестве заготовки используются бесшовные патрубки, которые деформируются под давлением на специальных прессах гидравлического типа. Дальше изделия протягивают через сердечник. Такой подход делает выше диаметр. Составляющие на финишной стадии подвергаются калибровке;

штамповка с дальнейшей сваркой. Основным элементом являются два листа из стали. Их линии разъёма торцуют, после чего приваривают друг к другу. Такие решения отличаются серьёзными размерами, а также стойкостью к предельному давлению в системе. Угол изгиба может быть любым.

Материалом чаще всего служит нержавейка, легированная и углеродистая сталь.

Что касается гнутых отводов, это прямой патрубок с гнутым наконечником. Прямолинейная сфера наделяет отвод громоздкостью и утяжеляет его. Для создания нужно больше материала.

При необходимости по вопросам выбора всегда можно проконсультироваться с теми, кто имеет в указанной области знания и опыт.

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