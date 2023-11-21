Александр Котов: Псковские налоговики способствуют социально-экономическому развитию региона

12:02, 21 ноября 2023, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Одна из главных задач государства при обеспечении благополучия своих граждан – строительство школ, детских садов, больниц и дорог, выплата пенсий и пособий, защита общественного правопорядка и национального суверенитета. Для выполнения этих функций государству необходимы финансы, основным источником которых являются налоги и сборы», – сказал спикер областного Собрания.

Он отметил, что пополнение бюджетов всех уровней и последующее распределение средств напрямую зависит от эффективности работы налоговой системы, начиная с выбора оптимальных принципов налогообложения и заканчивая усилиями каждого отдельно взятого сотрудника налоговой службы.

«В региональном управлении ФНС России трудятся настоящие профессионалы своего дела, обладающие необходимой компетенцией, ответственностью, терпением и упорством. Опираясь на опыт ветеранов и смело внедряя инновации, псковские налоговики способствуют социально-экономическому развитию Псковской области, укрепляют финансовую безопасность и экономическую устойчивость России», – подчеркнул Александр Котов.

Он также пожелал сотрудникам и ветеранам Управления Федеральной налоговой службы России по Псковской области профессиональных успехов и личных достижений, здоровья и благополучия.