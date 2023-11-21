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Политика

Замглавы администрации Пскова Алексей Несмашный станет гостем программы «Оглавление»

Заместитель главы администрации Пскова Алексей Несмашный станет гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 21 ноября.

Замглавы администрации Пскова Алексей Несмашный станет гостем программы «Оглавление». Фото: ПАИ

Где в Пскове ещё построят новые школы? Как в городе монетизируется культура? Чем продолжится традиция мурализации Пскова? Каковы предварительные итоги работы стадиона «Машиностроитель»? Есть ли тенденции в переименовании или названии новых улиц?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Оглавление» в 14:00. Видеотрансляция будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».

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