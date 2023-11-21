Замглавы администрации Пскова Алексей Несмашный станет гостем программы «Оглавление»

12:39, 21 ноября 2023, ПАИ

Заместитель главы администрации Пскова Алексей Несмашный станет гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 21 ноября.

Где в Пскове ещё построят новые школы? Как в городе монетизируется культура? Чем продолжится традиция мурализации Пскова? Каковы предварительные итоги работы стадиона «Машиностроитель»? Есть ли тенденции в переименовании или названии новых улиц?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Оглавление» в 14:00. Видеотрансляция будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».