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Общество

Около 1500 членов профсоюзов отдохнули в псковских санаториях по льготной цене

Около 1 500 членов профсоюзов отдохнули и получили санаторно-курортное лечение в профсоюзных санаториях Псковской области по льготной стоимости за десять месяцев этого года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Около 1500 членов профсоюзов отдохнули в псковских санаториях по льготной цене. Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Наибольшим спросом у членов профсоюзов пользуется санаторий «Хилово», отметила заведующая отделом реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Ирэна Заблоцкая. По данным отдела, по профсоюзным льготным путёвкам его посетили около 1 200 человек. Следом по популярности идут санатории «Черёха» и «Голубые озера». Разница в спросе обусловлена различием основных профилей лечения, уточнила специалист.

«Спрос на профсоюзные путёвки остаётся стабильно высоким на протяжении нескольких лет. Члены профсоюзов, желающие отдохнуть и подлечиться в санатории, подают заявки заранее, наблюдается даже некоторый дефицит мест. Но мы справляемся и находим решения для реализации прав членов профсоюзов на льготные путёвки в профсоюзные санатории», – отметила Ирэна Заблоцкая.

Приобрести путёвку в санаторий по льготной стоимости имеет право каждый член профсоюзов Псковской области, напомнили в пресс-службе облсовпрофа.

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