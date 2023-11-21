Около 1500 членов профсоюзов отдохнули в псковских санаториях по льготной цене

15:19, 21 ноября 2023, ПАИ

Около 1 500 членов профсоюзов отдохнули и получили санаторно-курортное лечение в профсоюзных санаториях Псковской области по льготной стоимости за десять месяцев этого года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Наибольшим спросом у членов профсоюзов пользуется санаторий «Хилово», отметила заведующая отделом реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Ирэна Заблоцкая. По данным отдела, по профсоюзным льготным путёвкам его посетили около 1 200 человек. Следом по популярности идут санатории «Черёха» и «Голубые озера». Разница в спросе обусловлена различием основных профилей лечения, уточнила специалист.

«Спрос на профсоюзные путёвки остаётся стабильно высоким на протяжении нескольких лет. Члены профсоюзов, желающие отдохнуть и подлечиться в санатории, подают заявки заранее, наблюдается даже некоторый дефицит мест. Но мы справляемся и находим решения для реализации прав членов профсоюзов на льготные путёвки в профсоюзные санатории», – отметила Ирэна Заблоцкая.

Приобрести путёвку в санаторий по льготной стоимости имеет право каждый член профсоюзов Псковской области, напомнили в пресс-службе облсовпрофа.