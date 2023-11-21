Житель Пскова до смерти избил сожительницу во время ссоры

15:40, 21 ноября 2023, ПАИ

20 ноября в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в одной из псковских квартир на улице Труда обнаружено тело 38-летней женщины с признаками насильственной смерти. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, к преступлению причастен сожитель погибшей, который 19 ноября поссорился с женщиной и несколько раз ударил её рулоном промышленной упаковочной плёнки. В результате полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

«По уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на установление обстоятельств расследуемого преступления. Подозреваемый задержан в процессуальном порядке, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщили в пресс-службе ведомства.