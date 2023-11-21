На этой неделе Псков начнут украшать к зимним праздникам

15:48, 21 ноября 2023, ПАИ

На этой неделе Псков начнут украшать к зимним праздникам. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава города Борис Елкин.

«Создаем новогоднее настроение и украшаем Псков к зимним праздникам. К концу недели приступим к монтажу ограждения катка в Финском парке. 2 декабря начнем устанавливать главную ель на Октябрьской площади. Параллельно будем монтировать иллюминацию в парках и скверах», – рассказал глава города.