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Культура

Городские библиотеки превращаются в клубы для жителей – Алексей Несмашный

О развитии городских библиотек рассказал заместитель главы администрации Пскова Алексей Несмашный в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Алексей Несмашный: «Городские библиотеки превращаются в клубы для жителей». Фото: Telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина. На фото: модельная библиотека «Родник» на улице Труда

«Уже который раз мы реализуем нацпроект. И это уже совершенно другой образ библиотеки, который сегодня предстаёт читателю. Библиотеки сегодня, особенно те библиотеки, которые прошли отбор в нацпроект и стали иметь статус модельных библиотек, это библиотеки, которые сегодня скорее относятся к клубам культуры», – рассказал он.

В таких библиотеках проводится большое количество мероприятий для разных интересов аудитории, отметил гость радиостанции.

«Там и читательские клубы, классические, традиционные, разные мастер-классы – лепка, рисунки, и взаимные мероприятия с другими городами. У нас каждая библиотека имеет своё направление – детская, краеведческая и так далее. И эта тематика тоже поддерживается. На новогодние праздники в библиотеках также будет большая программа мероприятий», – поделился Алексей Несмашный.

Отметим, что в Псковской области располагается 13 модельных библиотек. Псковская библиотека «Родник» станет 14-й модельной библиотекой. Она выиграла восемь миллионов рублей во Всероссийском конкурсе грантов Министерства культуры России в рамках национального проекта «Культура», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

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