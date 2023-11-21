Заболеваемость ОРВИ увеличилась на четверть по сравнению с предыдущей неделей

17:11, 21 ноября 2023, ПАИ

Заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения Псковской области за эту неделю по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 25,8 %. Выявлено 4717 случаев ОРВИ. Об этом ПАИ сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

В Псковской области с 13 по 19 ноября зарегистрировано 211 случаев коронавируса, в Пскове зарегистрировано 117 случаев, что составляет 55,5 % от общего количества заболеваний по области.

Девять случаев заболеваний протекали в форме пневмоний, 202 случая – ОРВИ; 24 из них – дети до 18 лет.

Отмечается, что случаи гриппа не регистрировались.

В Пскове зарегистрировано 2742 случая ОРВИ, что составляет 58,1 % от общего количества заболеваний по области. Доля детей до 14 лет среди заболевших составила 57 %.

По результатам лабораторных исследований вирусы гриппа не обнаружены. Из числа респираторных вирусов негриппозной этиологии, выявленных на прошедшей неделе, риновирусы составляют 37,5 %, аденовирусы – 18,8 %, вирусы парагриппа, сезонные коронавирусы и бокавирусы – по 12,5 %, РС-вирусы – 6,2 %.

В Псковской области продолжается прививочная кампания против гриппа. Для создания коллективного иммунитета требуется привить 60 % всего населения. По данным на 16 ноября, привились 254 068 человек – 43,3 %.