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Общество

В Псковской области запустили всероссийскую акцию «Ёлка желаний»

Региональное отделение «Движения первых» запустило в Псковской области всероссийскую акцию «Ёлка желаний», которая продлится до 28 февраля 2024 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе отделения.

Заявки на участие принимаются на официальном сайте елкажеланий.рф

Фото регионального отделения «Движения первых»

Акция традиционно проходит в двух форматах. В офлайн — новогодние деревья с желаниями участников проекта установят в офисах организаций-партнеров и на площадках крупных мероприятий. Сотрудники и посетители могут выбрать себе те пожелания детей, которые смогут исполнить. Онлайн на сайте елкажеланий.рф можно подобрать желания, а исполнитель сам определит удобную для него сумму подарка и регион, в котором он готов реализовать мечту участника.

Также в рамках акции предусмотрено три вида категорий желаний — материальные, нематериальные, подарок-сюрприз. В первой категории можно подарить книги, товары для хобби, музыкальные инструменты, спортивный инвентарь и экипировку, детские и развивающие игрушки, одежду, наряды или костюмы.

Во второй категории можно исполнить нематериальную мечту ребенка. Например, подарить ему путешествие в Москву, купить билеты на новогоднее шоу или организовать встречу с космонавтом.

В третьем виде исполнитель не видит непосредственно загаданное желание, а знакомится с историей ребенка, с его увлечениями, с тем, как он живет, и сам принимает решение, что подарить мечтателю.

Партнером акции и исполнителем желаний может стать каждый. Представители государственных учреждений, коммерческих организаций, частные лица — у всех есть возможность подарить радость тем, кто особенно нуждается в помощи.

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В Псковской области запустили всероссийскую акцию «Ёлка желаний»

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