Ведущий программы «Вокруг света» Андрей Понкратов станет хедлайнером форума в Пскове

17:51, 21 ноября 2023, ПАИ

Известный журналист, ведущий программы «Вокруг света» Андрей Понкратов станет хедлайнером форума «Мама, я блогер», который пройдёт в Пскове на площадке медиацентра ПАИ 25 ноября.

Он проведёт для участников мастер-класс на тему «Что нужно делать, чтобы тебя досмотрели?».

Кроме того, на мероприятии выступят врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Кристина Лунёва и председатель комитета по культуре региона Ольга Тимофеева.

Также у гостей будет возможность пообщаться с исполнительным директором фонда «Фома» Алексеем Соколовым, который расскажет, как создать топовый просветительский контент.

А в завершение мероприятия руководитель студии «Инсайт Люди» в Пскове Антон Манихин проведёт для гостей игру «Разрушители мифов».

Принять участие в мероприятии могут молодые люди от 14 до 35 лет, которые увлекаются медиасферой и блогерством. Скорее регистрируйтесь по ссылке: https://vk.cc/csy0G8.

Форум проводится в рамках реализации программы развития молодежной политики «Регион для молодых» от Росмолодёжи.

Напомним, что в Пскове 18 и 19 ноября прошла школа блогеров «Мама, я блогер». О том, как прошло мероприятие, можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.