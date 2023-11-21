Ведущий программы «Вокруг света» Андрей Понкратов станет хедлайнером форума в Пскове
Известный журналист, ведущий программы «Вокруг света» Андрей Понкратов станет хедлайнером форума «Мама, я блогер», который пройдёт в Пскове на площадке медиацентра ПАИ 25 ноября.
Он проведёт для участников мастер-класс на тему «Что нужно делать, чтобы тебя досмотрели?».
Кроме того, на мероприятии выступят врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Кристина Лунёва и председатель комитета по культуре региона Ольга Тимофеева.
Также у гостей будет возможность пообщаться с исполнительным директором фонда «Фома» Алексеем Соколовым, который расскажет, как создать топовый просветительский контент.
А в завершение мероприятия руководитель студии «Инсайт Люди» в Пскове Антон Манихин проведёт для гостей игру «Разрушители мифов».
Принять участие в мероприятии могут молодые люди от 14 до 35 лет, которые увлекаются медиасферой и блогерством. Скорее регистрируйтесь по ссылке: https://vk.cc/csy0G8.
Форум проводится в рамках реализации программы развития молодежной политики «Регион для молодых» от Росмолодёжи.
Напомним, что в Пскове 18 и 19 ноября прошла школа блогеров «Мама, я блогер». О том, как прошло мероприятие, можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
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