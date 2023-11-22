Фейковые сообщения рассылают псковичам в личные аккаунты в Telegram

23:53, 21 ноября 2023, ПАИ

Фейковые сообщения рассылают псковичам в личные аккаунты в Telegram, сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Рассылка осуществляется якобы МЧС. В сообщениях говорится о некой угрозе и содержится призыв к определённым действиям.

«Это провокация, сообщения являются фейковыми. Будьте внимательными!» – говорится в сообщении.

Можно понять, когда сообщения рассылают злоумышленники. В первую очередь, официальные службы, включая МЧС, распространяют информацию исключительно по верифицированным каналам. Как правило, это СМС-сообщения системы информирования RSCHS. Мессенджеры для рассылок сообщений МЧС и других официальных ведомств не используются. Кроме того, текст официальной рассылки всегда унифицирован, в то время как в фейковых сообщениях предложения построены по-разному.

Отмечается, что задача фейковой рассылки – посеять панику. При получении подобных сообщений вступать во взаимодействие с мошенниками не рекомендуется, необходимо сразу блокировать их аккаунты.