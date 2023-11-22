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Общество

Две станции водоподготовки ввели в эксплуатацию в Великолукском районе

Две станции водоподготовки ввели в эксплуатацию в Великолукском районе благодаря участию Псковской области в нацпроекте «Чистая вода», инициированном президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает глава региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Две станции водоподготовки ввели в эксплуатацию в Великолукском районе. Фото из Telegram-канала Михаила Ведерникова

Первая станция построена в посёлке Дубрава-1. По словам губернатора, она обеспечит качественной питьевой водой 1150 человек, десять многоквартирных жилых домов, детский сад, школу и медпункт.

Вторая станция построена в посёлке Дорожный. Она обеспечит 450 человек, пять многоквартирных домов и котельную.

Станции уже работают и могут вместе выдавать свыше 300 кубометров чистой воды в сутки. Общий объём инвестиций составил более 35 миллионов рублей, заключил Михаил Ведерников.

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