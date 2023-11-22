Спрос на психологов вырос в Псковской области

08:21, 22 ноября 2023, ПАИ

Спрос на психологов у работодателей вырос в Псковской области за год на 150%. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе hh.ru по Северо-Западу России.

«При этом психологам приходится достаточно сильно конкурировать с коллегами по цеху за работу: в среднем по России на одну вакансию могут претендовать сразу 44 психолога, в Псковской области – 26», – отметили в сервисе.

В регионе психолог в среднем может заработать от 20 750 до 28 000 рублей.

«Кроме того, 68% опрошенных сервисом трудящихся заявили, что хотят, чтобы их компания помогала им с преодолением стресса, психологических проблем и выгорания, а также поддерживала стабильное эмоциональное состояние, в том числе с помощью психологов. Позитивным моментом является то, что порядка 71% компаний заложили в стратегию развития на 2024 год программы поддержки эмоционального и психологического здоровья своих сотрудников. По сравнению с показателями 2021 года число таких компаний выросло на 35%. Подобные тенденции говорят о том, что спрос на психологов в ближайшем будущем будет расти и развиваться. Уже по итогам за 2023 год спрос на корпоративных психологов вырос на 93%. Но при этом параллельно росту спроса у бизнеса будут расти и требования к потенциальным корпоративным психологам», – рассказали в пресс-службе сервиса.