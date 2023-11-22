Шаровые краны для трубопроводов

10:46, 22 ноября 2023, ПАИ

Шаровые краны считаются одними из высокоэффективных и надёжных устройств для управления потоком в трубопроводных системах. Их широкое применение обусловлено не только простотой и надёжностью конструкции, но и высокой степенью герметичности, а также возможностью быстрого открывания и закрывания. Краны шаровые стальные представляют собой специальные клапаны, оснащённые шарообразным элементом внутри корпуса. Перемещая шар в поперечном направлении, можно контролировать поток жидких сред или газа.

Преимуществами применения шаровых кранов являются их компактность, лёгкость монтажа и демонтажа, а ещё возможность работы с различными средами – от холодной воды до агрессивных химических реагентов. Кроме того, они обладают высокой проходимостью благодаря свободному проходу для потока жидкости или газа при полностью открытом клапане. Ниже подробнее рассмотрим особенности конструкции такого устройства.

Конструкционные особенности

Особенности конструкции представленных кранов для трубопроводов выполняют значимую задачу в их работе и эффективности.

Прежде всего, шаровые краны состоят из корпуса, внутреннего шарика с отверстием и рукоятки для управления. Корпус обычно выполнен из нержавеющей стали либо латуни, что обеспечивает его прочность и коррозионную стойкость. Внутренний шарик имеет отверстие, которое может быть поворачиваемым или неподвижным. При повороте шарика на 90 градусов выполняется перекрытие потока жидкой среды или газа. Это даёт возможность осуществлять эффективный контроль над потоком и предотвращать его нежелательное распространение. Также стоит заметить, что шаровые краны имеют разные типы присоединений: фланцевые, резьбовые или сварные. Это позволяет выбрать подходящий вид соединения в зависимости от требуемого давления и величины трубопровода. Существуют разные модификации шаровых кранов, такие как трёхходовые или четырёхходовые краны. Они позволяют переключать поток жидких сред между разными направлениями и контролировать его распределение. Важной особенностью конструкции шаровых кранов считается также их несложность в обслуживании. Большинство моделей имеют съёмные рукоятки, что упрощает замену или регулировку шарика без необходимости отключения всего трубопровода.

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