Участок 3-го переулка Псковстроя перекроют в Пскове

10:34, 22 ноября 2023, ПАИ

Движение автотранспорта на участке 3-го переулка Псковстроя от улицы Николая Васильева до дома № 5 по Третьему переулку Псковстроя в Пскове ограничат с 22 по 29 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.

Перекрытие связано с проведением работ по строительству сети водоотведения.

В администрации призвали псковичей учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.