О борьбе с вредителями поговорят на «Серебряном дожде»

11:18, 22 ноября 2023, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 22 ноября, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет директор ООО «Центр санэпидблагополучия» Игорь Смирнов.

С жалобами на какие проблемы чаще обращаются псковичи и в чём причина их появления? Кто должен бороться с грызунами и насекомыми – сами жильцы или управляющая компания? Возможно ли полностью избавиться от них? Могут ли расплодиться в доме специально «подкинутые» тараканы? Как отличить от мошенников добросовестную компанию, занимающуюся борьбой с вредителями?

Об этом и многом другом – в прямом эфире программы «Среда обитания» в 14:00. Видеотрансляция будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».

Задать вопросы гостю эфира можно по телефону (8 8112) 672-883.