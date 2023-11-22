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Общество

Представители муниципалитетов и сотовых операторов обсудили развитие связи в районах Псковской области

Представители муниципалитетов и сотовых операторов обсудили развитие связи в районах Псковской области сегодня, 22 ноября, сообщает корреспондент ПАИ.

Представители муниципалитетов и сотовых операторов обсудили развитие связи в районах Псковской области. Фото здесь и далее: ПАИ

Встреча прошла в зале правительства Псковской области, в ней участвовали депутат Госдумы РФ Александр Козловский, вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян, начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов, 

В рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» в населенных пунктах Псковской области в 2023 году было запущено 18 базовых станций, еще четыре планируется запустить до конца 2023 года. Кроме того, он добавил, что по этой программе в 2024 году планируется установка десяти базовых станций в районах области.

«Важно отметить, что адресный список формируется на основании обращений жителей», – подчеркнул Виталий Рахманов. Точный перечень населенных пунктов будет определён до 18 декабря.

«Есть районы, куда «Мегафон» зашел первый, куда «МТС» зашел первый. Может возникать ситуация, когда жители вынуждены приобретать и использовать дополнительную сим-карту для обеспечения связи у себя дома. Мы прорабатываем вопрос о возможности организации связи альтернативного оператора в населенных пунктах, где установлены базовые станции в рамках УЦН 2.0», – отметил Рахманов.

Таким образом, до 30 июня 2024 года жителям 38 населенных пунктов Псковской области станет доступен выбор услуг нескольких операторов сотовой связи.

Также начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области рассказал, что в рамках программы комплексного развития сельских территорий планируется установка станций сотовой связи в пяти населенных пунктах: в деревнях Тайлово Печорского района, Новая Уситва Палкинского района, Техомичи Себежского района, Чурилово Усвятского района и Арбузова Щилинка Порховского района.

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