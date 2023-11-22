Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичи смогут проверить свой уровень юридических знаний

Жители Псковской области смогут присоединиться к Всероссийскому правовому (юридическому) диктанту, который пройдёт с 2 по 12 декабря в целях оценки уровня правовой грамотности населения. Об этом ПАИ сообщили в Ассоциации юристов России.

Организатором диктанта выступает Ассоциация юристов России при поддержке ряда государственных и общественных организаций, а также представителей бизнеса и СМИ.

Юрдиктант рассчитан на граждан в возрасте от 14 лет. Участники проекта могут написать его в онлайн-режиме на официальном портале юрдиктант.рф в любой день и время после запуска работы платформы, который состоится на торжественной церемонии вручения высшей юридической премии «Юрист года» с участием первых лиц государства 2 декабря в 16:00 по московскому времени, до окончания срока реализации проекта.

Юрдиктант состоит из 40 вопросов, на ответы выделяется 60 минут. Предусмотрены два уровня сложности: «Базовый» и «Профессиональный». Есть возможность написания юрдиктанта на шести языках (русский, китайский, английский, арабский, испанский и португальский). Кроме того, в диктант включат видеовопросы от известных юристов, государственных и общественных деятелей.

По завершении теста каждый участник сможет скачать сертификат о прохождении диктанта с персональным результатом. На официальной платформе информационные материалы с правильными ответами разместят 13 декабря, что даст возможность участникам проверить свои ответы.

Отметим, что за прошедшие годы юрдиктант стал одним из самых известных и крупнейших российских проектов в сфере правового просвещения. С 2017 года на вопросы о российском законодательстве ответили почти три миллиона участников из 175 стран. В прошлом году юрдиктант написали свыше одного миллиона человек.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













22 ноября 2023

Сотрудники Себежского нацпарка рассказали жителям ДНР об истории России
22 ноября 2023

Представители муниципалитетов и сотовых операторов обсудили развитие связи в районах Псковской области
22 ноября 2023

Кабинеты цифровой образовательной среды открылись в Пустошкинском районе
22 ноября 2023

Мемориал в сквере у Дома офицеров отремонтируют в Пскове
22 ноября 2023

Ситуацию на рынке труда в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ
22 ноября 2023

Как быстро вскрыть дверной замок
22 ноября 2023

Ситуацию на рынке труда в Псковской области обсудят в медиацентре ПАИ
22 ноября 2023

Детская площадка и футбольное поле появятся в Бежаницах в 2024 году

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...