Псковичи смогут проверить свой уровень юридических знаний

13:11, 22 ноября 2023, ПАИ

Жители Псковской области смогут присоединиться к Всероссийскому правовому (юридическому) диктанту, который пройдёт с 2 по 12 декабря в целях оценки уровня правовой грамотности населения. Об этом ПАИ сообщили в Ассоциации юристов России.

Организатором диктанта выступает Ассоциация юристов России при поддержке ряда государственных и общественных организаций, а также представителей бизнеса и СМИ.

Юрдиктант рассчитан на граждан в возрасте от 14 лет. Участники проекта могут написать его в онлайн-режиме на официальном портале юрдиктант.рф в любой день и время после запуска работы платформы, который состоится на торжественной церемонии вручения высшей юридической премии «Юрист года» с участием первых лиц государства 2 декабря в 16:00 по московскому времени, до окончания срока реализации проекта.

Юрдиктант состоит из 40 вопросов, на ответы выделяется 60 минут. Предусмотрены два уровня сложности: «Базовый» и «Профессиональный». Есть возможность написания юрдиктанта на шести языках (русский, китайский, английский, арабский, испанский и португальский). Кроме того, в диктант включат видеовопросы от известных юристов, государственных и общественных деятелей.

По завершении теста каждый участник сможет скачать сертификат о прохождении диктанта с персональным результатом. На официальной платформе информационные материалы с правильными ответами разместят 13 декабря, что даст возможность участникам проверить свои ответы.

Отметим, что за прошедшие годы юрдиктант стал одним из самых известных и крупнейших российских проектов в сфере правового просвещения. С 2017 года на вопросы о российском законодательстве ответили почти три миллиона участников из 175 стран. В прошлом году юрдиктант написали свыше одного миллиона человек.