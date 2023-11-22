Методы борьбы с тараканами назвали псковичам

18:18, 22 ноября 2023, ПАИ

Методы борьбы с тараканами назвал директор ООО «Центр санэпидблагополучия» Игорь Смирнов в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Если хочешь сделать качественную обработку, необходимо отодвинуть мебель, выявить локализацию насекомых и где-то точечно, где-то сплошным методом произвести обработку», – рассказал он.

Лучше всего подходить к борьбе с насекомыми системно, так как они могут перемещаться по подъездам и вентиляции, уточнил специалист.

«Обрабатываются в основном поверхности: если таракан пробежал по поверхности, он оказывается поражён и погибает. Некоторые от запаха, если начать обработку, разбегаются и по вентиляции бегут в другую квартиру. Но через какое-то время они могут к вам вернуться из соседней квартиры, где пересидели», – отметил эксперт

Чтобы не завелись насекомые, необходимо провести инженерно-технические и санитарно-гигиенические мероприятия, уточнил Игорь Смирнов.

«Нужно проверить щели во входной двери, на вентиляцию поставить решётки. Для пищевых отходов – закрытое ведро, чтобы нигде не валялись остатки пищи, не капал кран, потому что любят тараканы отпиваться водой. Чтобы не было повышенной влажности: если где-то труба подтекает – там повышенная влажность, и там они могут попить. И влажная уборка, естественно», – подчеркнул он.

Если эти правила соблюдать, то шансы, что заведутся тараканы, сводятся к минимуму, заключил эксперт.