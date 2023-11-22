Движение транспорта ограничат на участке улицы Ижорского Батальона в Пскове

17:55, 22 ноября 2023, ПАИ

Движение транспорта по одной полосе проезжей части улицы Ижорского Батальона в районе дома № 51 перекроют с 23 по 30 ноября с 8:00 до 17:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Закрытие участка связано с проведением дорожных работ.

В администрации призвали учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.