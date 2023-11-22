Движение транспорта ограничат на участке улицы Ижорского Батальона в Пскове
Движение транспорта по одной полосе проезжей части улицы Ижорского Батальона в районе дома № 51 перекроют с 23 по 30 ноября с 8:00 до 17:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.
Закрытие участка связано с проведением дорожных работ.
В администрации призвали учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.
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