Псковичи рассказали о сложностях, которые готовы преодолеть ради карьеры

09:57, 23 ноября 2023, ПАИ

Представители поколений Y (миллениалы) и Z (зумеры), а также руководители организаций из Пскова рассказали, какие сложности готовы преодолеть ради карьеры. Так, в топ-5 сложностей, которые им довелось пройти на пути к карьерным вершинам, руководители чаще всего называли ненормированный день продолжительностью, в 1,5-2 раза превышающей нормы рабочего времени (57 %). Таковы данные опроса SuperJob.

Кроме того, псковичи ради карьерных вершин готовы преодолевать нервное перенапряжение (52 %), отказ от отдыха и развлечений (45 %), долгую дорогу к месту работы (36 %) и частые разлуки с семьёй (34 %).

Псковичи 27-42 лет (поколение Y) чаще всего демонстрируют готовность к релокации (23 %) и ограничению общения с друзьями (20 %). Отказ от отдыха и развлечений допускает лишь каждый шестой (17 %), ненормированный график работы – каждый седьмой (14 %). По 10 % говорят, что могли бы ради карьеры какое-то время трудиться на должностях низкой квалификации и терпеть разлуки с семьёй. Горожане 18-26 лет (поколение Z) чаще всего согласны отказаться от развлечений и общения с друзьями, а также работать на неквалифицированных должностях (по 29 %). Каждый четвёртый мог бы отложить создание семьи и рождение ребёнка. 22 % – работать в компании с жёсткой регламентацией процессов.

Не готовы идти на лишения ради высокой должности и зарплаты 27 % среди поколения Y, 18 % – среди поколения Z. Среди представителей поколения Z стало меньше согласных на переезд, переработки и разлуку с семьёй. Респонденты 27-42 лет продемонстрировали больше скепсиса в отношении любых лишений ради карьеры.