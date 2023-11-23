Музейная встреча для всей семьи пройдёт в великолукской усадьбе Софьи Ковалевской

10:16, 23 ноября 2023, ПАИ

Музейная встреча для всей семьи в честь дня матери пройдет в усадьбе Софьи Ковалевской 26 ноября в 12:00 в деревне Полибино Великолукского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Музей-усадьба С. В. Ковалевской приглашает гостей на программу «В музей вместе с мамой». Участников встречи ждут: экскурсия «Детство в Полибино», просмотр анимационного фильма «Дневник Сони», а также мастер-классы (подарочный мешочек, оформление открытки). В рамках творческой мастерской каждый сможет сделать своими руками подарок для мамы. Самая активная семья уедет из музея с сюрпризом.

Справки и запись по телефону: 8 (81153) 29 523.