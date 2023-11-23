Предстоящее первенство СЗФО по волейболу обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвящённая первенству СЗФО по волейболу среди спортсменов до 18 лет, которое начнётся в Пскове 27 ноября, проходит в медиацентре ПАИ.
Почему площадкой окружного первенства выбрали Псков, сколько команд приедут, как пройдут соревнования, каких результатов планируют добиться псковичи?
Об этом расскажет президент Федерации волейбола Псковской области Сергей Иванов.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
Комментарии: 0 Обсудить >>>