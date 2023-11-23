Предстоящее первенство СЗФО по волейболу обсуждают в медиацентре ПАИ

11:36, 23 ноября 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая первенству СЗФО по волейболу среди спортсменов до 18 лет, которое начнётся в Пскове 27 ноября, проходит в медиацентре ПАИ.

Почему площадкой окружного первенства выбрали Псков, сколько команд приедут, как пройдут соревнования, каких результатов планируют добиться псковичи?

Об этом расскажет президент Федерации волейбола Псковской области Сергей Иванов.

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