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Общество

Последствия снегопада ликвидируют в Великих Луках

Работы по ликвидации последствий снегопада, который начался рано утром и, по прогнозам, продолжится в течение всего дня, проводятся в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Работы по ликвидации последствий снегопада проводятся в Великих Луках. Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Великих Лук

Уборка от снега дорог и тротуаров, а также распределение песко-соляной смеси проводится с использованием техники муниципальных предприятий. Ночью на улицы города будут выведены дополнительные спецмашины, тракторы с отвалом и щёткой, а также погрузчик. Утром работа продолжится в усиленном режиме, уточнили в пресс-службе.

Для уборки снега задействовали десять единиц техники и более 20 сотрудников МП «Спецавтохозяйство» и МП «Зеленхоз».

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