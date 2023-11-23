Последствия снегопада ликвидируют в Великих Луках

11:49, 23 ноября 2023, ПАИ

Работы по ликвидации последствий снегопада, который начался рано утром и, по прогнозам, продолжится в течение всего дня, проводятся в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Уборка от снега дорог и тротуаров, а также распределение песко-соляной смеси проводится с использованием техники муниципальных предприятий. Ночью на улицы города будут выведены дополнительные спецмашины, тракторы с отвалом и щёткой, а также погрузчик. Утром работа продолжится в усиленном режиме, уточнили в пресс-службе.

Для уборки снега задействовали десять единиц техники и более 20 сотрудников МП «Спецавтохозяйство» и МП «Зеленхоз».