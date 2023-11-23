Главному тренеру футбольного клуба «Псков» Игорю Васильеву исполнилось 60 лет

12:20, 23 ноября 2023, ПАИ

Главному тренеру футбольного клуба «Псков» Игорю Васильеву исполнилось 60 лет. Об этом сообщается в группе псковского футбольного клуба в соцсети «ВКонтакте».

Игорь Васильев родился 23 ноября 1963 года в Великих Луках. За время футбольной карьеры юбиляр поиграл в псковском «Машиностроителе», шведском «Норртелье», великолукской «Энергии», а также в ФК «Псков» и «Псков-2000». За псковские клубы он провёл 368 матчей и забил 26 голов. Дебют в качестве профессионального футболиста у Игоря Васильева состоялся 22 апреля 1990 года в составе «Машиностроителя» в гостевой игре с московским ЦСКА-2.

За время карьеры в качестве футболиста юбиляр становился серебреным призёром первенства России второго дивизиона зоны «Запад», победителем первенства России по Северо-Западу и обладателем Кубка МРО «Северо-Запад», а также чемпионом России среди любительских команд, за что был удостоен звания мастера спорта.

С 2003 года Игорь Васильев занялся тренерской карьерой. В 2005 году он стал наставником ФК «Псков-2000», в марте 2009 года вошёл в тренерский штаб ФК «Псков-747». В июле 2011 года Игорь Васильев занял пост главного тренера ФК «Псков-747», а в 2020 году стал главным тренером ФК «Псков» и остаётся им по сей день.

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