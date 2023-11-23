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Культура

Музыкальная группа «Постоянные» станет гостем программы «Минкульт»

Участники музыкальной группы «Постоянные» – вокалист Назар Павловский и барабанщик Александр Кириллов – станут гостями программы «Минкульт» в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 23 ноября, в 14:00.

Откуда появилось название «Постоянные» и что оно значит? Сколько и какие музыканты нужны, чтобы родилась группа? Кто пишет слова и музыку для группы? На каких площадках выступают молодые музыканты? Как продвигать свои треки и наращивать аудиторию?

Об этом и многом другом – в прямом эфире программы «Минкульт» в 14:00. Видеотрансляция будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».

Задать вопросы гостям эфира можно по телефону (8 8112) 672-883.

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