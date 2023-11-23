В Печерской обители продолжают реставрировать Лазаревскую церковь
Реставрация объекта Лазаревской церкви в Псково-Печерском монастыре продолжается. Об этом сообщается в Telegram-канале «АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».
К настоящему времени завершён первый этап работ. Специалисты снесли поздние постройки и воссоздали исторические контуры церкви.
Кроме того, уже выполнены гидроизоляционные работы для фундаментов и стен церкви.
«В ходе реставрации использовались новейшие технологии и современное оборудование для инъектирования стен и фундаментов», – отметили в АНО.
Также реставраторы обновили купол и барабан церкви и воссоздали утраченные звёзды купола. Покрытие выполнено из меди. Главку покрыли сусальным золотом в специальной камере.
Кроме того, специалисты воссоздали историческую ограду, отреставрировали сохранившиеся ворота, высадили цветы и благоустроили внутренний дворик.