В Печерской обители продолжают реставрировать Лазаревскую церковь

14:01, 23 ноября 2023, ПАИ

Реставрация объекта Лазаревской церкви в Псково-Печерском монастыре продолжается. Об этом сообщается в Telegram-канале «АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

К настоящему времени завершён первый этап работ. Специалисты снесли поздние постройки и воссоздали исторические контуры церкви.

Кроме того, уже выполнены гидроизоляционные работы для фундаментов и стен церкви.

«В ходе реставрации использовались новейшие технологии и современное оборудование для инъектирования стен и фундаментов», – отметили в АНО.

Также реставраторы обновили купол и барабан церкви и воссоздали утраченные звёзды купола. Покрытие выполнено из меди. Главку покрыли сусальным золотом в специальной камере.

Кроме того, специалисты воссоздали историческую ограду, отреставрировали сохранившиеся ворота, высадили цветы и благоустроили внутренний дворик.