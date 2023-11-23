Строительство газопроводов для догазификации деревень Подбережье и Щиглицы началось в Псковском районе

15:45, 23 ноября 2023, ПАИ

Строительство сети внутрипоселковых газопроводов общей протяженностью около семи километров в рамках догазификации деревень Подбережье и Щиглицы началось в Псковском районе. Проектом предусмотрена установка двух пунктов редуцирования газа, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

Новые распределительные сети позволят газифицировать 52 домовладения в деревне Подбережье и 104 домовладения в деревне Щиглицы.

Газоснабжение обоих населённых пунктов предусмотрено от строящегося распределительного газопровода высокого давления протяженностью около 12 километров, который также обеспечит возможность догазификации деревень Дуброво, Макарино и Северик.

«В работе находится 173 заявки от жителей деревень Подбережье и Щиглицы, 116 из которых переведены в договоры. Для сокращения сроков подключения проводим работу с населением по заключению комплексных договоров, в рамках которых мы также выполняем строительство в границах земельного участка», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников.