Участник псковской музыкальной группы «Постоянные» раскрыл секрет продуктивной работы

17:30, 23 ноября 2023, ПАИ

Участник музыкальной группы «Постоянные» – барабанщик Александр Кириллов раскрыл секрет продуктивной работы коллектива. Он вместе с вокалистом Назаром Павловским стал гостем программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Никто не участвует в создании музыки в нашей группе, кроме двух человек. Самая продуктивная работа – это когда всем занимается один человек или творческий дуэт», – отметил гость студии. При этом правки может вносить каждый из музыкантов, чтобы сделать композицию эффектнее.

По его словам, проблема молодых групп в том, что каждый пытается перетянуть на себя одеяло и записать музыку по-своему.