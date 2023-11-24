Наступила «чёрная пятница»
Ежегодно в первую пятницу после американского Дня благодарения стартует знаменитая «чёрная пятница». Это день огромных скидок и распродаж, главный праздник для всех шопоголиков и отличное решение для тех, кто хочет сэкономить, сообщает calend.ru.
Именно с «чёрной пятницы» в западных странах начинается традиционный рождественский сезон распродаж, когда можно приобрести самые разнообразные товары по очень выгодным ценам, ведь размер скидок колеблется от 30 до 90 % в зависимости от групп товаров.
Традиция этого безудержного шопинга возникла в Америке ещё в XIX веке, когда крупнейшие торговые сети начали устраивать грандиозные предрождественские распродажи, стимулируя покупателей на покупки невероятными размерами скидок, бонусов, особенными подарками и т. д. А сам термин «чёрная пятница» появился в 1966 году в Филадельфии.
Существует две общепринятые версии о происхождении названия. По одной, день так называли из-за огромных пробок на дорогах, которые образовывались на следующий день после Дня благодарения. По другой, название «чёрная пятница» произошло благодаря способу ведения бухгалтерской отчетности в этот день. Убытки записывали красными чернилами, а прибыль – чёрными, а так как выручка в этот день была огромной, то и чёрный цвет в отчетности преобладал.
В России «чёрная пятница» проводится с 2013 года.
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