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Общество

МЧС предложило давать россиянам оплачиваемый выходной во время ЧС

В трудной жизненной ситуации, сложившейся из-за стихийных бедствий или техногенных аварий, гражданам необходимо свободное время для решения семейно-бытовых вопросов, восстановления утраченных документов и условий жизнедеятельности. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту «О внесении изменений в Трудовой кодекс», подготовленному МЧС России. Об этом пишет РБК.

Поправки запланированы к рассмотрению на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 24 ноября (комиссия объединяет представителей правительства, бизнеса и профсоюзов).

МЧС в законопроекте предложило предоставить россиянам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, право на новые льготы, а именно: дополнительный выходной день с сохранением средней зарплаты; отпуск без сохранения зарплаты на срок до пяти календарных дней.

Условием их предоставления должно стать одновременное установление фактов проживания в жилом помещении, находящемся в зоне чрезвычайной ситуации (федерального, межрегионального, межмуниципального или муниципального характера), а также нарушения условий жизнедеятельности и утраты имущества в результате ЧС, следует из материалов к законопроекту. Эти факты необходимо будет подтверждать документально — через справки от органов местного самоуправления, указано в пояснительной записке.

Такой порядок предлагается установить актом правительства, в котором необходимо закрепить право работодателя организовать процесс предоставления дополнительного выходного и отпуска «без ущерба производственному процессу», то есть по заранее составленному им графику, что окажет «положительный эффект на трудовую деятельность», пишет МЧС в материалах к поправкам. В целом предлагаемый механизм «позволит защитить интересы как граждан, так и работодателей», считают там.

В МЧС подтвердили разработку таких новаций. «Реализация указанных направлений повысит социальную защищенность граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, позволит своевременно решать семейно-бытовые вопросы и обеспечит необходимыми возможностями для восстановления утраченных документов и условий жизнедеятельности», — заявили там. В ведомстве указали, что планируют продолжить работу над инициативой вместе с другими заинтересованными ведомствами.

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